You are here: Home Homepage / 50 restorantet më të mira në botë. (Në sa prej tyre keni qenë?)

50 restorantet më të mira në botë. (Në sa prej tyre keni qenë?)

Eleven Madison Park në Nju Jork triumfoi në renditjen e “50 restoranteve më të mira në botë”, duke u bërë restoranti më i mirë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që fiton që prej vitit 2004.

Fituesit u shpallën në një ceremoni në Royal Exhibition Building në Melburn. Kjo renditje u hartua nga një panel me më shumë 1 mijë shefa kuzhine dhe ekspertë të tjerë nga më shumë se 26 vende në botë.

Daniel Humm dhe Will Guidara janë drejtuesit e restorantit Eleven Madison Park.

“Nuk e kisha menduar ndonjëherë se mund të fitoja një çmim të tillë”, – shprehet Daniel Humm. “Kuzhina më ka dhënë gjithçka. E lashë shkollën në moshën 14-vjeçare dhe vijova në një profesion të cilin askush nuk e besonte në atë kohë. Ushqimi më ka mësuar gjithçka – gjuhë të ndryshme, kultura. Kam shëtitur nëpër botë dhe ndër ato udhëtime, takova Will, i cili është miku im më i mirë dhe partneri im në biznes. Është e pabesueshme”.

Këto çmime kanë nisur të jepen në vitin 2002. Kjo është hera e parë që një restorant në Amerikë fiton çmimin që prej vitit 2003 dhe 2004 (French Laundry, me shef kuzhine Thomas Keller, në Yountville, Kaliforni). Të gjithë fituesit në vitet në vijim kanë qenë europianë.

Renditja e 50 restoranteve

1. Eleven Madison Park, Nju Jork

2. Osteria Francescana, Modena, Itali

3. El Celler de Can Roca, Girona, Spanjë

4. Mirazur, Menton, Francë

5. Central, Limë

6. Asador Etxebarri, Axpe, Spanjë

7. Gaggan, Bangkok

8. Maido, Limë

9. Mugaritz, San Sebastian, Spanjë

10. Steirereck, Vjenë

11. Blue Hill at Stone Barns, Pocantico Hills, Nju Jork

12. Arpège, Paris

13. Alain Ducasse au Plaza Athénée, Paris

14. Restaurant André, Singapor

15. Piazza Duomo, Alba, Itali

16. D.O.M., São Paulo, Brazil

17. Le Bernardin, Nju Jork

18. Narisawa, Tokio

19. Geranium, Kopenhagën

20. Pujol, Mexico City

21. Alinea, Çikago

22. Quintonil, Mexico City

23. White Rabbit, Moskë

24. Amber, Hong Kong

25. Tickets, Barcelonë

26. The Clove Club, Londër

27. The Ledbury, Londër

28. Nahm, Bangkok

29. Le Calandre, Rubano, Itali

30. Arzak, San Sebastian, Spanjë

31. Pavillon Ledoyen, Paris

32. Attica, Melburn

33. Astrid y Gastón, Lima

34. De Librije, Zwolle, Holandë

35. Septime, Paris

36. Dinner by Heston Blumenthal, Londër

37. Saison, San Francisko

38. Azurmendi, Larrabetzu, Spanjë

39. Relae, Kopenhagën

40. Cosme, Nju Jork

41. Ultraviolet by Paul Pairet, Shangai

42. Boragó, Santiago

43. Reale, Castel di Sangro, Itali

44. Brae, Birregurra, Australia

45. Den, Tokio

46. L’Astrance, Paris

47. Vendôme, Bergisch Gladbach, Gjermani

48. Restaurant Tim Raue, Berlin

49. Tegui, Buenos Aires

50. Hof van Cleve, Kruishoutem, Belgjikë

Burimi: Bloomberg

Artikuj të ngjashëm: